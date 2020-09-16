На Ставрополье до конца года построят почти тысячу вышек 3G и 4G

На Ставрополье до конца 2020 года планируют установить 895 новых базовых станций. Часть из них построят с нуля. Это позволит обеспечить мобильной связью ряд сел со слабым покрытием, увеличить пропускную способность сети, повысить устойчивость сигнала.

В нашем регионе для развития мобильной инфраструктуры используются преимущественно передатчики 3G и 4G.

Кстати, вышек стандарта 5G на Ставрополье нет, и в ближайшей перспективе их строительство не планируется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что приют для бездомных собак и кошек «Лучший друг» получит автотранспорт для перевозки животных.

Договорённость об этом была достигнута между губернатором и главой города Ставрополя Иваном Ульянченко после беседы с волонтёром приюта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Эти и другие вопросы 16 сентября обсудили во время личного приема граждан, который провел Владимир Владимиров.