На Ставрополье судью приговорили к условному сроку за взятку

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Экс-судья Минераловодского городского суда в отставке Николай Кайшев признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, судья, рассматривая гражданский иск ставропольца к страховой компании о взыскании законной неустойки, потребовал от его представителя передать ему 50 тысяч рублей за вынесение решения в его пользу о взыскании неустойки в размере 100 тысяч рублей.

В случае отказа Кайшев пригрозил снизить размер взысканной неустойки до 20 тысяч рублей. мужчина согласился с выдвинутыми Кайшевым условиями. Так как он осозновал, что судья полномочен на оценку доказательств по своему внутреннему убеждению.

После этого судья вынес обещанное им решение и в своём кабинете получил от представителя истца первую часть взятки.

Этот процесс задокументировали оперативники УФСБ России по Ставрополью, куда мужчина заблаговременно обратился с заявлением о вымогательстве у него денег судьей.

Суд назначил Кайшеву наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 1 миллион рублей.