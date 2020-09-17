Стало известно, до какого возраста доживают жители Ставрополья

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Статистики назвали возраст, до которого доживает "средний" ставрополец. Данные оказались выше среднероссийских. Статистику по продолжительности жизни за 2019 год публикует Северо-Кавказстат.

Мужчины в Ставропольском крае умирают после 70 лет. Женщин живут почти на 9 лет дольше. Продолжительность жизни населения Ставрополья равна 74,66, хотя средний показатель по России - 73,34.

Согласно другим данным Северо-Кавказстата, 24% населения края уже старше трудоспособного возраста. Еще 18,8% составляют несовершеннолетние. Остальная часть - 57,2% - это взрослое трудоспособное население. При этом наблюдается естественная убыль населения. Родились 28 тысяч местных жителей, умерли - 31,6 тысяч.

Еще одна любопытная цифра. На 1000 тысяч мужчин на Ставрополье приходится 1140 женщин.