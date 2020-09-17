На трассе «Подъезд к городу Ставрополю» из-за опрокинувшегося груза затруднено движение транспорта

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, около 14:00, на трассе, проходящей по территории Шпаковского района.

По причине внезапно вышедших из строя крепежей груза (разорванные цепи) произошло падение двух катков, которые перевозил автомобиль Исузу. В результате ДТП пострадавших нет, другие автомобили не повреждены.

Сейчас на этом участке движение затруднено, для легковушек организовали объезд по одной полосе движения.

В течение нескольких часов, по сообщению сотрудников ГИБДД Шпаковского района, катки будут убраны с проезжей части, для этого вызвали спецтехнику.

Для установления причин и обстоятельств произошедшего сотрудники технического надзора проводят проверку соблюдения правил перевозки грузов. О нормализации проезда сообщат дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.