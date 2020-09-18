На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 140 человек

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь смогли 143 пациента за последние сутки. Всего выздоровели - 10015 Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 140 человек. Всего число зараженных достигло 14348.

За последние сутки от инфекции скончались еще четыре человека. Всего жертвами коронавируса в нашем крае стали 282.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь смогли 143 пациента за последние сутки. Всего выздоровели - 10015.

По словам губернатора, количество проводимых исследований на COVID-19 сейчас на максимальных значениях.

В отдельные дни число тестов составляет от 5 до 7 тысяч в сутки. Всего их сделано свыше 485 тысяч. В результате выявляются новые случаи заражения, заболевшие берутся на медицинский контроль, им оказывается помощь.