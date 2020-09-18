На Ставрополье ночью похолодает до +4

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На Ставрополье ожидают резкое ухудшение погоды. Ночью в некоторых территориях может похолодать до 4 градусов. Возможны осадки в виде дождя, говорится в сообщении Гидрометцентра Ставропольского края.

Уже 18 сентября, во второй половине дня, скорее всего, пойдет дождь с грозой. Осадки ожидают и ночью на 19 сентября, и днем. Ветер порывистый, до 20 метров в секунду. Температура упадет до 10 градусов, к полудню потеплеет до 21 градуса. Правда, уже следующей ночью воздух прогреется только до 4 градусов - это самая низкая температура за последние три месяца.

Распогодится только 20 сентября. Потеплеет до 24 градусов, осадков не ожидается, ветер до 10 метров в секунду.

Несмотря на холода и осадки, в Ставропольском крае сохраняется высокий уровень пожароопасности.

- 18-21 сентября 2020 г. в северной, западной частях и в юго-восточных районах Ставропольского края местами сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю - высокая пожароопасность (4 класс), - сказано в сообщении Гидрометцентра Ставропольского края.