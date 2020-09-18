Замгубернатора Севастополя встретится с «машуковцами»

Новое качество государственного управления станет предметом экспертного диалога на полях Северо-Кавказского молодежного форума «Машук 2020».

В день закрытия форума заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Мария Литовко расскажет «машуковцам» о вызовах в сфере управления и способах решения проблем в этой сфере.

Мария Литовко в свои 33 года успешно работает в управленческой команде региона. Получив юридическое, психологическое образование, а также закончив с красным дипломом МГИМО, она ежегодно повышает квалификацию.

Приобрела опыт успешного развития бизнеса «с нуля» и добилась победы в конкурсе «Лидеры России».

На встрече с «машуковцами» Литовко расскажет о навыках, необходимых для высокоэффективных управленцев, а также об образе жизни, который формирует лидеров.