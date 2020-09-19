Поиски пропавшей группы туристов на Эльбрусе завершены

Спасателям удалось обнаружить путешественников, исчезнувших во время восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Группу из троих туристов нашли и спустили с ледника. Подробности сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

— Вечером 18 сентября группа путешественников в составе трех человек заблудилась во время восхождения на ледник «Когутай». Туристы запросили помощь спасателей. Поисковым отрядам удалось обнаружить группу, — сообщает ведомство.

Работники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда спустили людей на поляну «Азау». От медицинской помощи туристы отказались.