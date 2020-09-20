В Ставрополе соседей кошмарит хозяин квартиры-свалки

Фото: соцсети

- SOS! Помогите! На улице Серова живёт мужчина. У него такая антисанитария! Никто не может ничего сделать с ним и с этим бардаком. Пусть эти фото дойдут до места, чтобы нам помогли навести порядок, - пишет жительница Ставрополя Наталья Моисеенко в Instagram.

О том, что же творится в квартире-свалке, показали на фото и видео:

Видим, что владелец собрал гору мусора. Кошмарный беспорядок во всех комнатах, даже в ванной. Пользователи в сети советуют не ждать помощи социальных служб, а убраться всем домом. Некоторые же считают, что проблемой должен заниматься компетентный орган после общения с хозяином.

Напомним, что по закону без разрешения собственника самовольничать нельзя.