В Железноводске упавший с горы 27-тонный камень будет светиться ночью

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске камень, упавший с вершины горы Железной оснастят архитектурной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Градоначальник Евгений Моисеев рассказал, что каменную глыбу очистят при помощи пескоструйного оборудования.

- Камень, который скатился с горы Железной 128 лет назад, находится на площадке, где мы создаем тематический Пушкинский терренкур. Его вес превышает 27 тонн, а в высоту он достигает полтора метра. Сейчас площадку облагораживаем, устанавливаем архитектурную подсветку и QR-код с информацией, а также обновляем парковую мебель, чтобы жителям и гостям нашего курорта было комфортно отдыхать в тени, - сообщил Евгений Моисеев.

Напомним, что «Пушкинский терренкур» восстанавливают на средства, полученные от курортного сбора.

Кроме того, городские власти пообещали восстановить всех каменных зверей, которые находятся также на этой пешеходной тропе, несмотря на то, что они не вписываются в концепцию «пушкинской» тематики.