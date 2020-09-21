В Черкесске накажут женщину за жизнь с 21 кошкой в доме

В Черкесске привлекут к административной ответственности Дышекову Ф. Женщины жила с 21 кошкой и таким образом "нарушила правила карантина и содержания животных". Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

На местную жительницу поступила коллективная жалоба. Проверка показала, что кошки жили с женщиной в "антисанитарных условиях". Также Дышекова должна была провакцинировать своих питомцев, но не делала этого.

- В отношении Дышековой Ф.Х. возбуждено дело по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Помимо этого, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В настоящее время дело находится на рассмотрении, - сказано в сообщении.