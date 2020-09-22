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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 145 человек

Всего жертвами болезни стали 297 пациентов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента

Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 145 жителей региона.

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента. Всего жертвами болезни стали 297 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Из хороших новостей: за сутки число выздоровевших от болезни увеличилось на 130 человек.

Так, за все время с инфекцией смогли справиться 10437 пациентов.

В регионе продолжается тестирование на COVID-19, что помогает выявлять новые случаи заражения. По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медпомощь.

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