На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 145 человек

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 145 жителей региона.

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента. Всего жертвами болезни стали 297 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Из хороших новостей: за сутки число выздоровевших от болезни увеличилось на 130 человек.

Так, за все время с инфекцией смогли справиться 10437 пациентов.

В регионе продолжается тестирование на COVID-19, что помогает выявлять новые случаи заражения. По словам Владимира Владимирова, заболевшим оказывается медпомощь.