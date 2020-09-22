На Ставрополье названы самые «шумные» города

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В нашем регионе по просьбе местных жителей с 31 августа по 30 сентября провели профилактическую операцию «Тишина». Напомним, что ее организовали из-за жалоб по поводу шума из окон транспорта в вечернее и ночное время.

На Ставрополье проходили круглосуточные рейды по исполнению краевого «Закона о тишине», который гласит, что в выходные и праздничные дни с 23:00 до 06:00 на улицах населенных пунктов должно быть тихо.

Днем запрещено нарушать тишину и покой граждан, если это сопряжено с явным неуважением к обществу. В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

С начала месяца к административной ответственности уже привлекли порядка 150 нарушителей. Как показали результаты, самыми «шумными» являются крупные города – Ставрополь и Пятигорск.

Напоминаем, за нарушение тишины и покоя предусмотрена административная ответственность по краевому закону в виде денежного штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере уже 5 тысяч рублей.

После составления административного материала все нарушителей вызвали на комиссию в администрацию муниципалитета. Там определяли меру ответственности для нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.