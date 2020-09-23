На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 143 человека

Всего число зараженных в регионе достигло 15957. С медицинского наблюдения сняли 121 человека. Они выздоровели и вернулись домой

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 143 человек.

Всего число зараженных в регионе достигло 15957. С медицинского наблюдения сняли 121 человека. Они выздоровели и вернулись домой. Так, за весь период справиться с болезнью уже смогли более 10,5 тысячи пациентов.

- Мы сохраняем высокую динамику по тестированию на коронавирусную инфекцию. Таких исследований с весны проведено свыше 510 тысяч. Это помогает выявлять новые случаи заражения, - заявил губернатор Ставрополья.

За сутки болезнь убила еще двух жителей региона. Всего от коронавируса в крае скончались 299 пациентов. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.