УФСИН по Дагестану начало проверку инцидента в тюрьме с подкопом

В Дагестане организована проверка после обнаружения подкопа в тюрьме. Шесть заключенных сбежали, они объявлены розыск. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Республике Дагестан.

- 22.09.2020 в 23.40 в исправительной колонии № 2 при проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия 6 осужденных. По тревоге поднят личный состав сводного отряда УФСИН России по Республике Дагестан. Выставлены временные розыскные посты, - сказано в сообщении.

Известно, что все шесть беглецов получили сроки больше 10 лет. Двое из них осуждены за убийство, остальные - за наркотики или контрабанду. Личности всех мужчин установлены.

- Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности, - сообщает пресс-служба УФСИН по РД.

В колонию приехал глава республиканского управления ФСИН Андрей Поляков. На месте также работают его заместители, опертивники, сотрудники ОСБ и ОСН.