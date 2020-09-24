На Ставрополье в страшной аварии погиб водитель автомобиля, пострадали трое его малышей

Фото: пресс-служба УГИБДД по Ставрополью

Инцидент произошел 23 сентября, около 12:39, на автодороге «Ставрополь -Александровское- Минеральные Воды».

Там, в зоне проведения дорожно-ремонтных работ водитель автомобиля ВАЗ-21074, двигаясь со стороны села Александровского в сторону Минеральных Вод, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗЕЛЬ.

От полученных травм на месте ДТП скончался водитель- 32-летний гражданин закавказской республики.

Еще 5 пассажиров доставили в больницу Пятигорска. Среди них трое детей: 5 лет, 1,9 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставрополью.

Там же и добавили, что получение травм детьми способствовал тот фактор, что все перевозились с нарушением правил перевозки. Отсутствовали детские автокресла.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.