В Ставрополе женщина ответит за убийство брата

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 16 сентября в станице Новомарьевской Шпаковского района Ставрополья.

В этот день жительница Ставрополя приехала в гости к своему брату. Родственники сели за стол, стали распивать спиртные напитки.

Во время застолья между ними возник конфликт из-за давних обид. Разъяренная женщина ударила ножом в грудь брата.

От полученного ранения 34-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Сейчас 39-летняя женщина находится под стражей.