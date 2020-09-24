Из-за обрушения перекрыли мост в Дагестане

В Дагестане остановили движение на одном из мостов. Причиной стало обрушение, которое произошло 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации Буйнакского района.

Движение по мосту остановлено. Мост переправлял автомобили через реку Атлан-озень между селами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. Как отмечают в администрации, в ЧП никто пострадал, потому что машин в момент обрушения там не было.

Мост оцепили. Объездная дорога есть, но она идет через соседние села Буглен и Атланаул.

- Глава района Камлиь Изиев организовал комиссию по оценке ущерба. Встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Шируханом Гаджимурадовым. Мост находится на балансе органов исполнительной власти республики, поэтому муниципалитет не вправе самостоятельно принимать решения, в том числе финансовые, - сказано в сообщении администрации района.