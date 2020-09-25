Передача «Орел и решка» приехала для съемок в столицу Дагестана

Свежие выпуски проекта будут выходить на канале «Пятница!» с 29 сентября

Знаменитое телешоу «Орел и решка» едет в Дагестан! Ведущими в новом сезоне будут Регина Тодоренко и Тимур Родригез, которые и будут оценивать южную прелесть столицы региона. Как сообщила мэрия Махачкалы, съемки уже начались.

— Известные телеведущие проживут двое суток в столице Дагестана, городе Махачкала. Проект реализуется при поддержке министерства по туризму региона, — сообщается на сайте администрации Махачкалы.

Планируется, что ведущие телепередачи познакомятся с достопримечательностями, оценят удобство и продемонстрируют местный колорит широкой публике. Один из них будет жить на небольшую фиксированную сумму, а другой воспользуется безлимитной карточкой, чтобы оценить всю доступную для города роскошь.

КСТАТИ

Тодоренко и Родригезу дали в два раза больше денег, чем прежним ведущим «Орла и решки»

Ведущими нового сезона трэвел-шоу «Орел и решка», как известно, стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Свежие выпуски проекта будут выходить на канале «Пятница!» с 29 сентября. Продюсеры всеми силами заманивают в ряды зрителей молодежь: вот почему ведущие в финале каждой программы будут прятать не одну бутылку с купюрой в $100, а сразу две (подробности).