На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 145 человек

На Ставрополье выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных выросло до 15490 человек. Такие данные опубликовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

За сутки выписаны еще 140 пациентов. Таким образом, болезнь победили 10976 человек. Правда, уже 308 зараженных скончались от коронавируса. Дневной прирост умерших составил три человека.

- С начала недели проведено около 30 тысяч тестирований на COVID-19. В целом, с весны - уже 528 тысяч таких исследований.Тестирование - эффективный инструмент для выявления новых случаев заражения и пресечения цепочек распространения вируса. Но это не главное средство в борьбе с болезнью. Очень многое по-прежнему зависит от каждого из нас, - написал губернатор.