С начала 2020 года на Ставрополье выдали 3 млрд маткапитала

В 2020 году более 11 тысяч матерей со Ставрополья получили маткапитал. На эти нужды из бюджета выделили 3 млрд рублей. Об этом сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского края.

Около пяти тысяч семей получили 466 тысяч рублей за первенца. Родителям, у которых это был не первый ребенок, выделяли до 616 тысяч рублей.

- С 15 апреля появилась возможность получить сертификат в беззаявительном порядке. Пенсионный фонд оформляет его самостоятельно с использованием данных, поступающих из реестра ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет родителя на сайте ПФР или портале Госуслуг, - рассказали о новой возможности в Правительстве СК. Уже выдано около 8 тысяч сертификатов.

Относительно суммы на 2019 год материнский капитал увеличился почти на 40%. Это связано с расширением программы. В январе 2021 года, по словам Владимира Путина, материальный капитал снова увеличится. За первого ребенка - 484 тысячи рублей, за остальных - 639 тысяч рублей.