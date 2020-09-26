Сквер Декабристов в Ставрополе оснастили 42-метровой лавочкой

В Ставрополе открыли сквер Декабристов. Объект обновили в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Горожан удивила 42-метровая лавочка около сухого фонтана, сообщает пресс-служба мэрии города.

Церемония сопровождалась открытыми тренировками по аэробике и кроссфиту, шахматными турнирами. В мастерской у Дворца имени Юрия Гагарина шла подготовка городских сувениров.

В обновленном сквере теперь есть воркаут-комплекс, антивандальные тренажеры, детская и спортивная площадка. Также там разбили инклюзивный городок для маломобильных граждан. Главным украшением сквера считают 42-метровую скамейку вдоль 45-метрового сухого фонтана.

- Для безопасности отдыхающих предусмотрено видеонаблюдение. Дизайнерское освещение представлено в двух уровнях. Для посетителей, приехавших отдохнуть на личном автотранспорте, организованы парковочные места, - уверяют в администрации Ставрополя.