В центре Ставрополя полицейские «скрутили» буйного пешехода

Инцидент произошел вечером 26 сентября, на площади Ленина Ставрополя. Видео с места происшествия разместили в соцсетях. Судя по кадрам, в задержании участвовали сразу два экипажа ДПС.

Так, сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования города заметили парня, который ходил по проезжей части. В ответ на замечание правоохранителей, молодой человек проявил агрессию.

После чего попытался сбежать. Ставропольца задержали и доставили в камеру для административно задержанных, сообщает «Победа 26».

Злоумышленником оказался 24-летний местный житель. Сейчас он находится в отделении полиции. Наказание для дебошира определит Ленинский районный суд.