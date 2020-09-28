Бывшие зэки изрезали 79-летнего жителя Минеральных Вод

В Минеральных Водах поймали грабителей, напавших на пенсионера. Злоумышленники нанесли 79-летнему местному жителю множественные травмы и одно проникающее ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Нападавшие сломали основание черепа, руку и много раз ударили ножом. Грабители использовали нож и металлические предметы. У пострадавшего отобрали 35 тысяч рублей, фотоаппарат, серебряные монеты, видеокамеру и различные медали.

Сообщение об инциденте пришло из больницы, в которую увезли раненого. Полицейским удалось установить личности нападавших и поймать их. Ими оказались не раз судимые 37-летний житель Минераловодского городского округа и 29-летний житель Георгиевского городского округа. В отделе полиции мужчины признались в содеянном и сказали, что распределили похищенное поровну.

- В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Минераловодским городским судом мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.

Дело продолжают расследовать.