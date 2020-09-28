В Черкесске двух проституток поймали за работой

В Черкесске начали разбирательство по факту того, что местные жительницы занимались сексом за деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Нарушение закона обнаружили 27 сентября в ходе профилактических мероприятий. По двум адресам в Черкесске были выявлены факты оказания интимных услуг за деньги.

- Полицейскими в отношении девушек, занимавшихся проституцией, составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа до двух тысяч рублей, - сказано в сообщении полиции.

Материалы по делу отправили в суд для рассмотрения по существу и принятия решения.