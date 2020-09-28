Экс-первый замглавы администрации Ессентуков ответит за превышение должностных полномочий

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший первый заместитель главы администрации Ессентуков Сергей Хуртаев обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным следствия, мужчина, контролируя реализацию краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2013-2017 годах» подписал документы о переселении шести человек из ветхого жилья в Ессентуках в станицу Ессентукскую.

А если конкретнее, то есть в другой населенный пункт, что противоречит требованиям действующего законодательства.

Кроме того, в квартирах, куда были переселены люди, вопреки требованиям краевой адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья не был сделан обязательный ремонт. Следователи собрали необходимые доказательства.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.