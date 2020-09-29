Рамзан Кадыров поборется за Премию мира с "мамой Африки" и феминисткой

Рамзан Кадыров. Фото: ramzan

Рамзана Кадырова номинировали на Премию мира. За это звание ему придется бороться более чем с 80 другими видными персонами, среди них - писательница-феминистка из Италии Франка Колоццо и польская "мама Африки" Алина Пелка. Об этом сообщает сайт Института Мира и Развития (INSPAD).

Организация проводит конкурс уже 25 раз. Номинантов выбирают 5 тысяч послов мира и больше 12 тысяч членов Института из разных стран. Отметим, что INSPAD с 2009 года работает в ООН, а ее участники выступают в качестве специальных наблюдателей.

Точного обоснования, почему Кадыров или другие номинанты достойны премии, на сайте организации не приводится. Чеченские СМИ полагают, что главу республики выдвинули за развитие межконфессиональных отношений. На это, в частности, указывает тот факт, что кандидатуру предложил исполнительный комитет Европейского мусульманского форума, "который представляет интересы мусульманского населения в Европе".

Кадыров и 9 других номинантов. Таких еще более 70. Фото: inspad.org

Других россиян в конкурсе нет. Отметим, что Рамзана Кадырова представили там как "президента Чечни" и изобразили с флагом Чеченской Республики. Другие номинанты выступают в Премии под флагами своих государств.