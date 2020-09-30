На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 человека

Число зараженных в регионе достигло 16075. За все время выздороветь удалось 11426 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 148 человек.

Число зараженных в регионе достигло 16075. За все время выздороветь удалось 11426. А за последние сутки победить болезнь смогли 94 человека. Эти люди выписаны из медучреждений и находятся дома.

Однако инфекция пока продолжает уносить жизни. За прошедшие сутки на Ставрополье зарегистрировано ещё 4 летальных исхода у пациентов с подтверждённым диагнозом.

Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего на Ставрополье жертвами коронавируса стали 321.

- Коронавирус это реальность, с которой нужно считаться. И стараться делать всё, чтобы защитить здоровье от этой угрозы. Лучший способ предотвратить заражение – профилактика. Об этом важно помнить, - обратился Владимир Владимиров к землякам.