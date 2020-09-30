На Ставрополье могут перекрыть дороги из-за пыльной бури

Фото: ГИБДД по СК

Сильный ветер может стать причиной ограничения движения в трех районах Ставрополья. Из-за непогоды в Туркменском и Левокумском районах и Нефтекумском городском округе поднялась пыльная буря. На дорогах плохая видимость, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

- В ближайшие часы, если буря усилится, руководством Госавтоинспекции будет принято решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспортных средств, - говорится в сообщении.

Трудности возникли на федеральной трассе "Кавказ". Сильный ветер усложнил движение на участке от Краснодарского края до Кавказских Минеральных Вод и дороге "Подъезд к Ставрополю".

- Водителям грузовых транспортных средств следует быть особенно аккуратными. Сотрудники ДПС следят за состоянием проезжей части, при необходимости участникам движения будет оказана помощь. Госавтоинспекция региона обращается ко всем участникам дорожного движения отложить по возможности поездки в восточном направлении, - сообщает ГИБДД по Ставрополью.