Мэрия Ставрополя извинилась за ошибочное название остановки

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На днях на остановочном павильоне по улице Ленина сменили табличку. Рабочие повесили название «Энергомера», хотя историческое название остановки — «Площадь 200-летия». Выяснилось, что во всём виноват подрядчик.

Ставропольцы написали об этом в соцсетях. Жители краевого центра возмутились тем, что остановка была переименована в честь крупной компании. По мнению горожан, историческое название нужно было оставить.

Первый замглавы Ставрополя Дмитрий Семёнов прокомментировал это действие. Он подчеркнул, что это было недоразумение — ошибся подрядчик. Семенов принёс свои извинения горожанам и уверил, что название остановки никто не переименовывал.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о продлении режима обязательной самоизоляции со 2 октября до 15 октября.

Так, пожилые и люди с хроническими заболеваниями из специального списка должна оставаться дома еще как минимум две недели.

Ранее обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями был установлен до 1 октября 2020 года.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 16 075 случаев заражения коронавирусом.