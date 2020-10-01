На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 151 жителя региона

За последние сутки от инфекции скончались три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 151 жителя края.

Всего число зараженных достигло 16226. Выздоровели за все время 11544.

А за последний день болезнь смогли победить 118 человек. Эти люди выписаны и находятся дома. Жертвами коронавируса стали 324 человека.

За последние сутки от инфекции скончались три пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.