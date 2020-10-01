На Ставрополье 1 октября стартует осенний призыв в армию

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Около 4 тысяч новобранцев Ставрополья планируется направить на воинскую службу в рамках осеннего призыва 2020 года. Мероприятие в регионе стартует 1 октября.

К нему все подготовлено - создана краевая призывная комиссия и 33 комиссии районов и городских округов, сообщили в военном комиссариате Ставрополья.

- Во время осеннего призыва будет реализован весь комплекс мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, - заявил военный комиссар Ставрополья Владимир Тельнов.

Он рассказал, что тестирование призывников пройдет в три этапа: до отправки на сборный пункт, на сборном пункте и по прибытию к месту прохождения военной службы.

При этом на всех этапах исключается их контакт с потенциальными носителями инфекции.

Перед отправкой в войска призывники пройдут медицинский осмотр с обязательной термометрией, а на пути следования к местам военной службы их обеспечат индивидуальными средствами защиты. На сборных и в призывных пунктах развернут медицинские посты для измерения температуры прибывающих, проводится регулярная дезинфекция.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году ставропольским призывникам, чтобы попасть на военную службу, нужно не только успешно пройти медкомиссию, но и сдать тест на коронавирус.

Около 200 человек уже получили отрицательные результаты. 28 новобранцев уехали в войска, остальные отправятся в июне. Такое решение приняли в Минобороны РФ, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку. Хотя сама призывная кампания стартовала как обычно 1 апреля.