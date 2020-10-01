Прокуратура проверит гимназию в Ставрополе, где на ученицу упал потолок

В гимназии №3 Ставрополя пройдет прокурорская проверка. Работу проведут после обрушения потолка в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратура Ставропольского края.

Во время перемены на школьницу упала часть отделки потолка.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении надзорного органа.

16 сентября произошел похожий случай в школе №32 Ставрополя. На ученицу 9 класса упала штукатурка. Ситуацию взял на контроль губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, девочка попала в больницу, но с ней уже все хорошо.