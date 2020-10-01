Губернатор Ставрополья попросил откликнуться автора ролика с червивым хлебом

Губернатор Ставрополья обещал разобраться со случаем на КМВ, где женщине продали хлеб с червями.

Так, жительница Железноводска выложила в соцсети ролик, на котором в купленном ею хлебе оказались черви.

По словам ставропольчанки, это хлеб производства Пятигорского хлебокомбината. На самом предприятии опровергли возможность производства хлеба, в котором могли быть черви.

Так, начальник производственной лаборатории Пятигорского хлебокомбината рассказала, что на момент появления видео хлеб имел истекший срок годности и не известно, где и при каких условиях хранился.

- На данный момент мы можем сказать, что черви не могут появиться в хлебе по вине производителя, поскольку технология производства ржаного хлеба исключает такую возможность, так как хлеб печется при очень высокой температуре 230-280 градусов и живых существ в хлебе априори быть не может, - сетует она.

По словам представителя предприятия, неизвестно, был ли хлеб на видео действительно выпущен этим хлебокомбинатом.

Владимир Владимиров попросил покупательницу выйти на связь и предоставить свои контакты, чтобы вместе с Роспотребнадзором разобраться в ситуации:

- Прошу автора ролика о купленном хлебе выйти на связь и оставить свои контакты. Вместе со специалистами Роспотребнадзора мы выясним, как такое могло произойти, - объяснил губернатор Ставрополья.

А еще был случай на Ставрополье: в Минеральных Водах купили рыбу с червями внутри. Так, местный житель купил красноглазку в магазине по улице Комсомольской.

Разрезав ее, он обнаружил, что все органы рыбы съели черви, которые почти вываливаются из ее нутра. За эту покупку мужчина отдал 150 рублей. Рыбу отвезли в магазин, где ее купили. Администрация адекватно восприняла эту новость, сняв всю продукцию с продажи.