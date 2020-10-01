В Ставрополе некоторые улицы 1 октября останутся без воды

В случае необходимости заявки на подвоз принимаются по телефону 13−40 Фото: Архив "КП"

1 октября жители нескольких улиц Ставрополя временно останутся без воды. Причина — ремонтные работы. Об этом рассказали в пресс-службе городского Водоканала.

Так, с 08:30 до 17:00 в зону отключения попадут многоквартирные дома по улицам: Рогожникова, 19/1, 19/3, 23, Родосская, 13; Савченко, 38к2, 38к3, 38к5, 38к9, 38к11.

В пресс-службе Водоканала добавили, что воды также не будет в частных домах по улицам Преображенская, Современная, Прогрессивная и Рассветная.

Жителей этих квартир предупредили об отключении заблаговременно. В случае необходимости заявки на подвоз принимаются по телефону 13−40.

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