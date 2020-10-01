В Ставрополе следователи выяснят причины обрушения штукатурки на ученицу в школе

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Инцидент произошел сегодня, 1 октября в одной из школ в Ставрополе. Там на четырех учеников 8 класса упал пласт штукатурки.

К несчастью, пострадала 14-летняя девочка. Школьницу с ушибом бедра доставили в больницу. Там врачи оказали ей медицинскую помощь.

По данному факту следователи начали проводить проверку. Правоохранители выяснят все обстоятельства и причины произошедшего, после чего примет процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в гимназии №3 Ставрополя пройдет прокурорская проверка. Работу проведут после обрушения потолка в учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Ставрополья.