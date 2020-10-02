В Ставрополе экологическая лаборатория выяснит причины едкого запаха

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Жители Ставрополя вечером 1 октября почувствовали в воздухе подозрительный едкий запах. Кто-то из горожан ощущал запах сгоревшей проводки, а кому-то чувствовался запах фейерверков.

Из-за многочисленных жалоб жителей Ставрополя на едкий запах, по поручению губернатора края, передвижной экологический пост министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона проводит анализ воздуха для определения концентрации вредных веществ.

После того, как эксперты получат результат анализа, информацию сообщает жителям Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 30 сентября на Ставрополье обрушилась мощная пылевая буря. Сильные поры ветра затрудняли движение транспорта. Сильный ветер наблюдается почти во всех районах и округах региона. В восточных районах – Туркменском, Левокумском, Нефтекумском.