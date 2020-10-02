В Ставрополе адвоката будут судить за мошенничество

Фото: СУ СКР По Ставропольскому краю

Адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в августе он предложил мужчине, обвиняемому в мошенничестве, за 1 миллион рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

В действительности защитник не имел такой возможности и не собирался этого делать, а деньги планировал присвоить себе. После этого адвокат получил от мужчины требуемую сумму денег. Это задокументировали оперативные сотрудники УФСБ России по краю, куда он заблаговременно сообщил о вымогательстве у него денег.

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для дальнейшего рассмотрения.