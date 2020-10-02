Житель Ставрополья перевел телефонному мошеннику полмиллиона рублей

Получив удаленный доступ по операциям с банковской картой, злоумышленник оформил кредит на имя потерпевшего и списал со счета поступившие деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителью Новоалександровского горокруга позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что злоумышленники пытаются произвести замену абонентского номера, «привязанного» к его банковскому счету.

Мошенник убедил потерпевшего скачать определенное приложение и сообщить свои данные.

Получив удаленный доступ по операциям с банковской картой, подозреваемый оформил кредит на имя потерпевшего и списал со счета поступившие деньги. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Когда ставрополец понял, что его обманули, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в августе он предложил мужчине, обвиняемому в мошенничестве, за 1 миллион рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.