На Ставрополье опровергли слух о превращении роддома в госпиталь

Министерство здравоохранения Ставропольского края назвало недостоверной информацию о перепрофилировании родильного дома в Невинномысске в COVID-госпиталь. Такую информацию распространяли в социальных сетях на фоне проверки медицинского учреждения специалистами Роспотребнадзора региона. В частности, заместитель министра Елена Кузьмина отметила, что это было бы «нерационально».

- Так что жительницам Невинномысска и всем женщинам, которые выбрали этот роддом для появления на свет своих детей, волноваться не о чем, - заверила Кузьмина.

В Минздраве края подчеркнули, что преобразования родильных домов в госпитали для больных коронавирусом пациентов вообще не планируются на Ставрополье. Проблем с коечным фондом в регионе нет.