Минздрав Ставрополья объяснил выписку детей из краевой больницы коронавирусом

Детей выписали из больницы для минимализации риска распространения COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Минздрав Ставропольского края объяснил массовую выписку пациентов из детской краевой больницы риском заражения коронавирусом. Родительница, ухаживавшая за ребенком в ортопедическом отделении, оказалась инфицирована COVID-19.

Узнав о новости, врачи собрали консилиум, на котором было принято решение о выписке пациентов, входящих в группу риска. Их состояние позволяет принять подобное решение.

— Специалисты считают необходимым и возможным долечить детей амбулаторно, дома. Выписка намечена на 5 октября. Самым сложным случаем оказался только что прооперированный ребенок. Его перевели в специальный бокс, — сообщает пресс-служба Минздрава.

Решение обусловлено, в первую очередь, требованиями новых эпидемиологических норм: в случае выявления очага заражения больница обязана принять все возможные меры для пресечения распространения инфекции.