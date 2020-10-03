Жительница Владикавказа выиграла автомобиль на «Поле Чудес»

Анастасия Корнеева. Фото: кадр видео «Первого канала»

Жительница Владикавказа Анастасия Корнеева благодаря исключительному чутью и удаче выиграла на «Поле чудес» автомобиль. Женщина — многодетная мать и капитан полиции, поэтому машина будет ей прекрасным подспорьем.

На шоу Анастасии сопутствовала удивительная удача. Барабан указал ей на «Сектор ключ». Женщина не побоялась сыграть с судьбой и смогла среди множества ключей выбрать автомобильный.

— Переехала во Владикавказ из Эльхотово, работала в отделе миграции, где получила звание капитана полиции. Воспитываю троих детей, — рассказала о себе счастливица в эфире шоу на «Первом».