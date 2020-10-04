На Ставрополье провели еще около 7 тысяч исследований на коронавирус

На Ставрополье за прошедшие сутки выявили еще 150 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего зарегистрировано 16678 жителей с подтвержденным COVID-19. А также – 69 случаев полного выздоровления (11938 – всего) и ни одной смерти (331). Как еще прокомментировал глава региона: «темпы тестирования на COVID-19 не снижаются». По его словам, только за минувшие сутки на Ставрополье провели почти 7 тысяч обследований.

- Впрочем, противостояние вирусу - это то, что касается каждого из нас. Будьте внимательны к своему здоровью, следуйте рекомендациям медиков и правилам эпидемиологической безопасности, - заявил Владимир Владимиров.