Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске установят пятиметровую вышку для ныряния. Уже к следующему купальному сезону на водоёме появится профессиональная современная вышка для ныряния, которая будет соответствовать спортивным стандартам.

Об этом сообщил глава ставропольского курорта. Он добавил, что также будет увеличено количество пляжной мебели и мест для отдыха.

Напомним, что воду в Курортном озере очистят при помощи планктонных водорослей, которые помогут справиться с «цветением».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в городе появятся 15, так называемых, «глэмпингов». Это такие современные быстро возводимые мини-гостиницы со светом, электричеством и мебелью. Новинка разместится на Курортном озере в Железноводске.

Предполагается, что так развивают популярный сегодня экотуризм.