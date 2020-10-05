Жителей Невинномысска беспокоят игры детей в бесхозных гаражах

Фото: 26_nsk

Жители Невинномысска считают, что заброшенные постройки небезопасны. Своими переживаниями они поделились в соцсети. Автор поста сообщает, что бесхозные гаражи находятся по улице Гагарина, 59Б.

- Вчера полдня дети прыгали по крышам. Недавно был пожар. Может, стоит обратить на них внимание?, - пишут жители двора.

- Прошло 20 лет ничего не меняется. Мы там все детство проводили;

- Конечно нужно наводить порядок внутри дворов , убирать такие «объекты», если они в таком состоянии, значит хозяевам они не нужны;

- Если они без хозяев, то, конечно же, лучше убрать и поставить там детскую площадку. Ну а если есть хозяева, то обязать привести в порядок и содержать в чистоте.