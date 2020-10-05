ГИБДД объяснила, почему в Ставрополе случился дорожный коллапс

ГИБДД по Ставрополью прокомментировала ситуацию, которая случилась на дорогах краевой столицы в пятнице. Жители жаловались на огромные пробки и на то, что маршруток стало гораздо меньше. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по СК.

Дело в том, что инспекторы проводили утренний рейд. Сотрудники осматривали необходимую документацию. Проверки охватили все точки выпуска общественного транспорта. Как только к местам подъехали экипажи ДПС, многие водители не выходили на рейс. Связывали они это с внезапными поломками.

Составлено около 90 административных протоколов. Семь машин лишат статуса из-за того, что у них нашли несанкционированные изменения в конструкции. У одного водителя в автобусе была неисправная рулевая система. А одна компания работала без медработника.

- За выпуск технически неисправных транспортных средств привлечены к ответственности 30 должностных лиц. В отношении одного недобросовестного перевозчика, который был ранее наказан за аналогичное правонарушение, собран материал для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, инспекторы остановили одну ГАЗель, которая оказывала ритуальные услуги. Ее водитель был пьян.