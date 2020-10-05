В Ставрополе поймали катафалк с пьяным водителем

В Ставрополе остановили катафалк во время рейда по пассажирскому транспорту. У водителя были признаки опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Рейд начался в пятницу утром. Экипажи ДПС прибыли на места отъезда транспорта, и у тамошних машин внезапно нашли поломки. В пресс-службе отмечают, что на линию не вышла большая часть маршруток и автобусов.

За время рейда составлено около 90 административных протоколов. Семь машин сняты с рейсов из-за незадокументированного тюнинга. У одного транспорта нашли проблемы с рулевой системой. Одна компания, как выяснилось, работает без медицинского работника. Против одного перевозчика возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающим требованиям безопасности.