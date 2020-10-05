В Кисловодске пассажир требовал ограничиться предупреждением для пьяного водителя

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором мужчина пожаловался, что к водителю автомобиля, в котором он ехал в качестве пассажира, за нарушение правил дорожного движения автоинспекторы отнеслись крайне строго, а не выписали предупреждение.

Выяснилось, что ситуация имела место на прошлой неделе на улице Промышленной Кисловодска.

При патрулировании обслуживаемой территории во время рейда ДПС остановил иномарку с номерами одного из соседних регионов. За рулем был 36-летний мужчина, который имел явные признаки опьянения.

От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался. Против водителя составили административный протокол по статье «Невыполнение законных требований уполномоченного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Мужчина с протоколом согласился, осознавая, что ему грозит лишение права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Законными действиями полицейских не доволен, остался только пассажир.

Он посчитал, что за это деяние можно было ограничиться предупреждением. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.