На Ставрополье ввели двухнедельный карантин для прибывших из неблагополучных регионов

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо в общественном транспорте, в такси, помещениях общего пользования многоквартирных домов, при посещении магазинов, или работая в торговле, а также при любом выходе на улицу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прибывающих на Ставрополье из неблагополучных регионов обяжут соблюдать 2-недельную самоизоляцию. Такое распоряжение вчера, 5 октября подписал губернатор края Владимир Владимиров.

Также каждому прибывшему обязаны вручить соответствующее уведомление. Со дня приезда людям следует исключить контакты с другими жителями края и обратиться за помощью медиков на дому при первых симптомах простудного заболевания.

Такие правила будут действовать до отмены режима повышенной готовности.

Известно, что за выполнением распоряжения будет следить сотрудники полиции, комитет по делам национальностей и казачества, органы местного самоуправления, краевой Миндор, линейные ОВД на транспорте.

Кстати, на Ставрополье продолжает действовать обязательный масочный режим.

Использовать средства индивидуальной защиты необходимо в общественном транспорте, в такси, помещениях общего пользования многоквартирных домов, при посещении магазинов, или работая в торговле, а также при любом выходе на улицу.

На сегодняшний день число зараженных коронавирусом в регионе достигло 16978. За последние сутки диагноз подтвердился у 151 человека. Еще двое скончались от инфекции за сутки. Число умерших от коронавируса достигло 334.