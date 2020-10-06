В частном секторе Ставрополя обновляют тротуары и автодороги

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На 13 улицах Ставрополя появились новые тротуары. Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, эти территории находятся в частном секторе.

На некоторых территориях раньше тротуаров и вовсе не было. Их включили в план благоустройства по инициативе горожан. Деньги на работы выделили из городского бюджета

Итак, асфальт появился на участках улиц Гоголя, Широкая, Радолицкого, Тюльпановой, Федосеева, Репина, Баумана, а также в районе Бурмистрова, 65 Б и Шпаковская, 72.

Сейчас продолжается ремонт девяти участков внутриквартальных автодорог - общей сложности 4,5 км.

На участке улицы Космонавтов асфальт на проезжей части уже уложен, на Комсомольской – укладка в самом разгаре.

Кстати, на улицах Свободная, Бабушкина, Короткова, А. Толстого, Зеленодольская, Сурикова и проезда Ясная Поляна обновляются тротуарные связи, устанавливаются бордюры.